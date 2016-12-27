بورصة قطر تغلق منخفضة بـ 0.4%

استهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم على ارتفاع بـ 16 نقطة وصولا إلى مستوى 10360 نقطة، ليعود المؤشر ويعكس اتجاهه خلال اللحظات الأخيرة من التداولات ويغلق متراجعا بـ 0.4% عند مستوى 10305 نقاط ( – 40 نقطة )، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا بنهاية الجلسة نحو 155 مليون ريال.

وانخفض سهم “إزدان القابضة” بنسبة 2.5% عند 15.13 ريال، كما تضمنت قائمة الأكثر تراجعا على سهمي قطاع الاتصالات “فودافون قطر” و”أوريدو” بنسبة انخفاض بلغت 1.6% للأول، و1.5% للثاني، ليغلقا عند 9.25% ريال، و100 ريال على التوالي.

كما هبط سهم “بروة العقارية” بمعدل 0.9% عند مستوى 33 ريالا، تلاه أسهم “بنك الدوحة” و”مصرف الريان” و”كهرباء وماء” و”الخليج الدولية” بنسب انخفاض تراوحت بين 0.2%، و0.4%.

في المقابل، تصدر سهم “قطر الأول” الأكثر ارتفاعا بـ 2.4% عند 9.98 ريال، وأغلق سهم “قطر الوطني” مرتفعا بـ 0.8% عند 161.50 ريال.