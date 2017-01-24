بورصة قطر تغلق عند أعلى مستوى له منذ أغسطس

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع بـ 1 %، مغلقا عند أعلى مستوى له منذ نهاية شهر أغسطس الماضي عند مستوى 11058 نقطة ( + 108 نقطة )، وسط قيم تداولات بلغت نحو 266 مليون ريال.

وشهدت تداولات اليوم عمليات شراء على أغلب الأسهم الكبيرة، أبرزها سهم “مصرف الريان” الذي تصدر الأكثر نشاطا، ليغلق على ارتفاع بنسبة 4.6% عند أعلى سعر له منذ أكتوبر 2015 عند 43 ريالا.

كما ارتفع سهم “البنك التجاري” بنسبة 2.7% عند 33.70 ريالا، تلاه سهم “إزدان القابضة” بنسبة صعود 1.5% لينهي الجلسة عند مستوى 15.95 ريال.

وصعد سهم “بروة العقارية” بـ 1.1% ليغلق عند مستوى 36.95 ريال، ومن ثم أسهم “مصرف قطر الاسلامي” و”أوريدو” و”فودافون قطر” و”قطر الدولي الاسلامي” بنسبة ارتفاع تراوحت بين 0.6%، و0.9%.

وأغلق سهما “صناعات قطر” و”قطر الوطني” على ارتفاع بأكثر من 0.2% ليغلقا عند 120 ريالا، و172 ريالا، ومن ثم سهم “مسيعيد” أقل الأسهم ارتفاعا بـ 0.1% عند 15.71 ريال.