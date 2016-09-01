بورصة قطر تغلق على تراجع 1.4 %

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فقد المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تعاملات الأسبوع مكاسبه الصباحية ليغلق على تراجع بنسبة 1.39 % عند مستوى 10837 نقطة (- 153 نقطة)، وسط انخفاض في قيم التداولات بلغت إجماليا 513 مليون ريال.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم تراجع 37 سهما من بين الـ 44 سهم التي تم التداول عليها اليوم، وفي مقدمتها سهم “فودافون قطر” بنسبة 2.8 % مغلقا عند مستوى 11.57 ريال، وسط تداولات بلغت 888 ألف سهم.

يليه سهم “مزايا” بنسبة 2.7 % مغلقا عند مستوى 14.21 ريال، وسهم “مسيعيد” بنسبة 2.7 % عند 14.18 ريال، وسهم “إزدان القابضة” بنسبة 2.3 % مغلقا عند مستوى 18.37 ريال.

وعلى نفس المنوال تراجع سهم “بنك قطر الوطني” بنسبة 1.2 % مغلقا عند 161.00 ريال، وسهم “صناعات قطر” بنسبة 0.7 % مغلقا عند مستوى 111.20 ريال.

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Tags:بورصةقطرمؤشر
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