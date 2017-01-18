بورصة قطر تغلق على تراجع 0.4%

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بـ 0.4% بعد ارتفاع دام لـ 5 جلسات متتالية، مغلقا عند مستوى 10880 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا بنهاية الجلسة نحو 336 مليون ريال.

وتصدر سهم “إزدان القابضة” قائمة الأكثر انخفاضا بـ 1.8% عند مستوى 16 ريالا، تلاه اغلاق سهم”الاجارة” على تراجع بنسبة 1.6% عند 16.14 ريال، مواصلا انخفاضا للجلسة الثالثة على التوالي.

كما هبط سهم “البنك التجاري” بمقدار 1.2 % عند 32 ريالا، ومن ثم سهما “قطر الوطني” و”صناعات قطر” بـ 0.7% عند 163.90 ريال، و119.20 ريال على التوالي.

وبنهاية المطاف أغلق 14 سهما بنسب صعود متفاوتة، كان أبرزها سهم “قطر للوقود” بنسبة ارتفاع 1.4% عند 157 ريالا، ثم سهم “بروة العقارية” بنسبة 0.9% عند 35.70 ريال.