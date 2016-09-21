بورصة قطر تغلق على تراجع طفيف

عكس المؤشر العام لبورصة قطر اتجاهه بنهاية جلسة اليوم إلى تراجع طفيف بنحو 4 نقاط، مغلقا عند مستوى 10253 نقطة، وسط قيم تداولات لم تتجاوز مستوى 200 مليون ريال.

وقد شهدت نهاية التعاملات انخفاض 13 سهما، في المقابل ارتفع 24 سهما، بينما استقر سهم واحد عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “أعمال” الأكثر انخفاضا بمقدار 1.9% عند 14.56 ريال، تلاه في القائمة سهم “إزدان القابضة” بنسبة تراجع بلغت 1.2% ليغلق عند 17.10 ريال.

وهبط سهم “بروة العقارية” بأكثر من 1% عند سعر 34.25 ريال، ومن ثم سهما “قطر للتأمين” و”كهرباء وماء” بمعدل 0.9%، و0.6% على التوالي.

بينما تصدر سهم “الخليج التجاري” قائمة الأكثر ارتفاعا بـ 4.3% عند 17.80 ريال، تبعه سهم “أوريدو” بنسبة ارتفاع 2.4% عند 97.90 ريال.

وتراوح نسب ارتفاع أسهم “مصرف قطر الاسلامي” و”قطر للوقود” و”مسيعيد” و”قطر الوطني” و”صناعات قطر” بين 0.1%، و0.3%.

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