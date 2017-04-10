بورصة قطر تغلق على تراجع طفيف

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم على تراجع طفيف بنسبة 0.2%، مغلقا عند مستوى 10485 نقطة ( – 25 نقطة )، بقيم تداولات بلغت إجماليا نحو 237 مليون ريال.

وجاءت نهاية تداولات اليوم بتراجع 22 سهما، أبرزها سهم “الإجارة” بنسبة انخفاض بلغت 1.9% عند 17.73 ريال، ومن ثم سهما “قطر الدولي الاسلامي” و”قطر للتأمين” بـ 1.2%، و1.1% على التوالي.

كما انخفض سهم “مصرف الريان” بمقدار 0.9% ليغلق عند سعر 42.80 ريال، تلاه سهم “صناعات قطر” بنسبة انخفاض 0.7% عند مستوى 111 ريالا.

وأنهى سهم “قطر الوطني” جلسة اليوم على تراجع بـ 0.6% عند 149.60 ريال، ثم سهم “بروة العقارية” بـ 0.4% عند 36.10 ريال.

بينما ارتفع سهم “أوريدو” بمقدار 1.3% عند 104.80 ريال، تلاه صعود سهم “إزدان القابضة” بمقدار 0.8% عند 16 ريالا.