بورصة قطر تغلق على تراجع بنقطة واحدة

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعا بنقطة واحدة عند مستوى 10596 نقطة، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة محو مؤشر السوق مكاسبه الصباحية التي وصلت إلى أكثر من 80 نقطة وصولا لمستوى 10680 نقطة، وسط قيم تداولات بـ 227 مليون ريال.

تصدر سهم “البنك التجاري” الأكثر انخفاضا بنسبة 2.3% مغلقا عند سعر 31.95 ريال، تلاه في القائمة سهم “كهرباء وماء” بنسبة 2.2% عند مستوى 226 ريالا، ومن المتوقع أن تعلن الشركة اليوم نتائج أعمالها عن عام 2016.

كما هبط سهم “بروة العقارية” بنسبة 1% ليغلق عند سعر 34.50 ريال، ثم سهم “قطر الوطني” بـ 0.3% عند 162.20 ريال.

بينما استطاع سهم “البنك الأهلي القطري” أن يعوض جزءا من خسائر جلسة أمس، متصدرا قائمة الأكثر ارتفاعا بنهاية جلسة اليوم بنسبة 4.2% عند 37.50 ريال، وصعد سهم “صناعات قطر” بمعدل 0.9% عند 115.50 ريال، ثم سهم “إزدان القابضة” بـ 0.8% عند 15.15 ريال.