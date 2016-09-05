بورصة قطر تغلق على تراجع بنحو 11 نقطة

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع طفيف بـ 0.1% ( – 11 نقطة )، مغلقا عند مستوى 10840 نقطة، بقيم تداولات بلغت إجماليا بنهاية الجلسة عند 249 مليون ريال.

وشهدت الجلسة اغلاق 20 سهما بنسب انخفاض متفاوتة، كان أبرزها سهم “ناقلات” بنسبة تراجع 1.3% عند 24.35 ريال، ومن ثم سهما “البنك التجاري” و “صناعات قطر” بنسبة 0.8% عند 41.30 ريال، و112 ريالا على التوالي.

وانخفض سهم “بنك قطر الأول” بـ 0.7% عند 11.27 ريال، وأغلق أسهم “قطر الوطني” و”مصرف الريان” و”قطر للوقود” ضمن الأسهم الأقل انخفاضا بنسبة أقل من 0.4%.

وعلى الجانب الآخر، صعد سهم “البنك الأهلي” بنسبة 2.4% عند 41 ريالا، تلاه سهم “مسيعيد” بـ 0.8% عند 18.35 ريال.

وتراوح نسب ارتفاع أسهم “بروة العقارية” و”أوريدو” و”إزدان القابضة” و”مصرف قطر الاسلامي” بين 0.1%، 0.4%.

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