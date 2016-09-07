بورصة قطر تغلق على انخفاض 0.7%

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم بانخفاض قدره 0.7% ( – 78 نقطة )، مواصلا تراجعه لثلاث جلسات متتالية، مغلقا عند مستوى 10635 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت بنهاية الجلسة نحو 257 مليون ريال.

وشهدت نهاية تعاملات اليوم اغلاق 23 سهما على انخفاض، في المقابل ارتفع 16 سهما، بينما أغلق سهمان فقط دون تغير يذكر.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا على 3 أسهم قيادية هم “مصرف الريان” و”صناعات قطر” و”كهرباء وماء” بنسب انخفاض بلغت 2.7%، و2.3%، و1.8% على التوالي، ومن ثم سهم “أوريدو” بـ 1.3% مغلقا عند 98.80 ريال.

كما انخفض سهم “مصرف قطر الاسلامي” بـ 1.1% عند 106.30 ريال، تلاه سهم “بروة العقارية” بمعدل تراجع نحو 1% عند 35.35 ريال.

وتراوح نسب انخفاض أسهم “مسيعيد” و”قطر للوقود” و”قطر للأسمنت” و”فودافون قطر” بين 0.4%، و0.8%.

في المقابل، ارتفع سهم “الخليج التجاري” بـ 1.3% عند 17.50 ريال، وسهم “قطر الوطني” بنسبة صعود بلغت 0.8% عند 156.90 ريال.

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