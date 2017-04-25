بورصة قطر تغلق على ارتفاع 4 نقاط فى ختام التعاملات

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم مرتفعا بـ 4 نقاط عند مستوى 10157 نقطة، وذلك بعد أن شهدت اللحظات الأخيرة من الجلسة محو المؤشر جميع خسائره الصباحية التي وصلت إلى 50 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت 271 مليون ريال.

وشهدت جلسة منتصف الأسبوع ارتفاع سهم “أوريدو” بنسبة 1.2% عند 104.30 ريال، تلاه سهم “فودافون قطر” و”التحويلية” بارتفاع بأكثر من 0.9% ليغلقا عند 9.60 ريال، 43.30 ريال على التوالي.

كما صعد سهم “صناعات قطر” بنحو 0.8% عند 106.20 ريال، حيث من المتوقع أن تعلن اليوم الشركة عن نتائجها المالية الفصلية للربع الأول 2017، ومن ثم سهم “مصرف الريان” بنسبة 0.4% عند 42 ريالا معاكسا لما جاءت به النتائج المالية من تراجع صافي أرباح البنك بمقدار 6% خلال الربع الحالي.

في المقابل، انخفض سهما “قطر للأسمنت” و”الملاحة” بنسبة 1.9%، 0.3% على التوالي وذلك بعد أن تراجع صافي أرباح الشركتين خلال الربع الأول 2017 بنسبة 31% للأولى، و33% للثانية.

بينما اختتم سهم “قطر الوطني” تداولات اليوم دون تغير يذكر، مغلقا عند نفس مستوى الجلسة السابقة 146 ريالا.