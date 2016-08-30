بورصة قطر تغلق على ارتفاع 0.5% .. وبقيم تداولات بلغت 313 مليون ريال

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم مرتفعا بنسبة 0.5% ( + 53 نقطة )، وسط ارتفاع شبه جماعي لمؤشرات قطاعات السوق، مغلقا عند مستوى 11315 نقطة، بقيم تداولات بلغت نحو 313 مليون ريال.

وشهدت نهاية جلسة اليوم ارتفاع 31 سهما، بينما انخفض 9 أسهم، وأغلق سهم واحد عند نفس مستوى الجلسة السابقة.

وارتفع سهم “مصرف الريان” بنسبة 1.8% عند 38.95 ريال، تلاه سهم “الخليج التجاري” بنسبة 1.6% مغلقا عند سعر 17.90 ريال.

وتراوح نسب ارتفاع أسهم “ناقلات” و”قطر الأول” و”مصرف قطر الاسلامي” بين 0.6%، و1.4%.

وأغلق سهما “قطر الوطني” و”صناعات قطر” بنسبة صعود بلغت 0.5% ليغلقا عند 169.50 ريال، و117 ريالا على التوالي، كما ارتفع سهم “بروة العقارية” بـ 0.4% عند 37.40 ريال.

بينما تصدر سهم “دلالة” الأكثر انخفاضا بـ 2.1% عند 23.35 ريال، ومن ثم “كهرباء وماء” و”إزدان القابضة” بـ 0.9%، و0.7% على الترتيب.

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