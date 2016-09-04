بورصة قطر تغلق على ارتفاع طفيف

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته خلال الأسبوع الحالي على ارتفاع طفيف بـ 0.1% ( + 14 نقطة )، مغلقا عند مستوى 10850 نقطة، وقيم التداولات تبلغ 159 مليون ريال.

وشهدت نهاية التعاملات ارتفاع 17 سهما، تصدرها سهم “قطر للتامين” بنسبة 2.4% عند 88 ريالا، تلاه أسهم “فودافون قطر” و”بنك قطر الأول” و”صناعات قطر” بنسب ارتفاع تتراوح بين 1.5%، و2.2%.

كما ارتفع سهم “مصرف الريان” بمعدل 0.5% عند 37.30 ريال، وأغلق سهم “مسيعيد” ضمن الأسهم الأقل ارتفاعا بنسبة أقل من 0.2% عند 18.21 ريال.

في المقابل، تراجع 18 سهما أبرزها سهم “مصرف قطر الاسلامي” بنسبة تراجع 1.4% عند 108.50 ريال، تلاه سهم “إزدان القابضة” و”قطر الوطني” بنسبة 0.8%، 0.6% على التوالي.

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