بورصة قطر تغلق على ارتفاع طفيف بـ 0.2%

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته خلال الأسبوع الحالي على ارتفاع طفيف بـ 0.2%، مغلقا عند مستوى 10960 نقطة، وسط ارتفاع قيم التداولات إلى 310 ملايين ريال مقارنة بالجلسة السابقة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية تصدر سهم “مزايا قطر” قائمة الأكثر صعودا بنسبة 3.7% عند 15.15 ريال، تلاه سهم “الميرة” بنسبة ارتفاع 2.5% عند 182 ريالا.

كما أغلق سهم “قطر الوطني” بمعدل صعود بلغ 2.4%، ليغلق عند أعلى مستوى له منذ فبراير 2015 عند سعر 172 ريالا، ومن ثم سهما “بروة العقارية” و”بنك الدوحة” بـ 1.4%، 1.2% على التوالي.

بينما انخفض سهم “الاجارة” بنسبة 2.5% عند 15.89 ريال، معاكسا لما جاءت به النتائج المالية من تحقيق الشركة صافي أرباح قدرها 5.2 مليون ريال خلال عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 88.1 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

وتراجع سهم “المستثمرين القطريين” بنسبة 1.9% عند 56.90 ريال، عقب تراجع صافي أرباح الشركة بـ 14% خلال الربع الرابع 2016.