بورصة قطر تغلق باللون الأخضر في أول جلساتها بعد عطلة عيد الأضحى

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته بعد عطلة عيد الأضحى مرتفعا بـ 0.4% (+ 38 نقطة)، مغلقا عند مستوى 10573 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت نحو 696 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم عمليات شراء طالت أغلب الأسهم القيادية، حيث تصدر سهم “أوريدو” قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.9% عند 100.30 ريال، كما تضمنت القائمة على ثلاثة أسهم قيادية “بروة العقارية” و”قطر للتأمين” و”إزدان القابضة” بمعدل ارتفاع 1.7%، و1.5%، و1.3% على التوالي.

وصعد سهم “مصرف الريان” الأكثر نشاطا خلال جلسة اليوم، بمقدار 0.7% ليغلق عند 35.70 ريال، تلاه اغلاق سهم “قطر الوطني” على ارتفاع بـ 0.6% عند مستوى 156 ريالا.

وارتفع سهم “قطر للوقود” بـ 0.3% عند 150.60 ريال، وأغلق سهم “مصرف قطر الاسلامي” أقل الأسهم ارتفاعا بـ 0.1% عند سعر 102.50 ريال.

بينما أغلق 25 سهما في المنطقة الحمراء، أبرزها سهم “مسيعيد” بنسبة 2.2% عند 17.60 ريال، ومن ثم سهما “فودافون قطر” و”صناعات قطر” بـ 1.9%، و0.9% على الترتيب.

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