بورصة قطر تستهل أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضر

استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بنحو 9 نقاط، مغلقا عند مستوى 10726 نقطة، وسط تراجع قيم التداولات إلى 175 مليون ريال مقارنة بالجلسة السابقة.

وصعد سهم “قطر للوقود” بنسبة 1.3% عند 151.90 ريال، تلاه سهم “قطر للتأمين” بنسبة ارتفاع بلغت 1% عند سعر 88.90 ريال.

كما ارتفع سهم “أوريدو” بمقدار 0.7% عند مستوى 106 ريالا، ومن ثم أسهم “بروة العقارية” و”بنك الدوحة” و”قطر الوطني” بنسبة 0.6%، ليغلق كل منهم عند 34.50 ريال، و35.85 ريال، و165.80 ريال على التوالي.

وعلى الصعيد الآخر، تراجع سهم “مسيعيد” بمعدل 1.5% عند 15.73 ريال، تلاه سهم “مخازن” بنسبة انخفاض بلغت 1.2% عند 56 ريالا، معاكسا لما حققته الشركة من ارتفاع صافي أرباحها بـ 11% لتصل إلى 205.7 مليون ريال خلال عام 2016.

وتضمنت قائمة الأكثر انخفاضا سهم “مصرف قطر الاسلامي” بعد أن سجل تراجع بـ 0.9% ليغلق عند 105.10 ريال، وتراوحت نسب انخفاض أسهم “إزدان القابضة” و”الخليج الدولية” و”قطر للأسمنت” و”كهرباء وماء” بين 0.6%، و0.8%.