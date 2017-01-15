بورصة قطر تختتم أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بـ 0.3%

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلساته خلال الأسبوع مرتفعا بـ 0.3% عند مستوى 10742 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت نحو 200 مليون ريال.

وتصدر سهم “مجمع المناعي” قائمة الأكثر ارتفاعا بـ 4.8% ليغلق عند 82.60 ريال، تلاه سهم “أعمال” بنسبة ارتفاع 4.3% عند 15.07 ريال.

كما صعد سهم “إزدان القابضة” بمقدار 1% عند 15.66 ريال، ومن ثم أسهم “مصرف الريان” و”ناقلات” و”فودافون قطر” و”مسيعيد” بنسب ارتفاع تراوحت بين 0.2%، و0.5%.

وعلى الصعيد الاخر، تراجع سهم “بنك الدوحة” بنسبة 0.9% ليغلق عند سعر 34.95 ريال، وجاء سهم “قطر الوطني” كأقل الأسهم انخفاضا بنهاية جلسة اليوم بنسبة تراجع 0.1% عند 165.90 ريال، ومن المتوقع أن يعلن البنك اليوم عن نتائج أعماله خلال عام 2016.