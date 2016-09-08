بورصة قطر تختتم آخر جلسات الأسبوع على تراجع

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات الأسبوع متراجعا بـ 0.9% ( – 101 نقطة )، مغلقا عند مستوى 10534 نقطة، بقيم تداولات بلغت إجماليا بنهاية الجلسة نحو 435 مليون ريال.

وشهدت الجلسة الختامية إغلاق 21 سهما على انخفاض، في المقابل ارتفع 16 سهما، بينما أغلق ثلاثة أسهم على استقرار.

وتصدر سهم ” مصرف قطر الاسلامي ” الأكثر هبوطا بمعدل 3.7% عند 102.40 ريال، تلاه سهما ” أوريدو ” و” إزدان القابضة ” بمعدل تراجع 2.3%، و2.1% على التوالي.

كما أغلق سهم ” قطر الوطني ” متراجعا بـ 1.2% عند سعر 155.10 ريال، ومن ثم سهم ” صناعات قطر ” بـ 0.4% عند 107 ريالات.

وأنهى سهما ” مصرف الريان ” و” قطر للوقود ” ضمن الأقل هبوطا خلال جلسة اليوم، بنسبة أقل من 0.2%، ليغلقا عند 35.45 ريال، و150.20 ريال على الترتيب.

الأكثر انخفاضا الشركة الإغلاق (ريال) التغير (%) مصرف قطر الاسلامي 102.40 ( 3.7 % ) الدوحة للتأمين 20.65 ( 2.5 % ) البنك التجاري 38.40 ( 2.4 % ) أوريدو 96.50 ( 2.3 % ) إزدان القابضة 17.80 ( 2.1 % )

الأكثر ارتفاعا الشركة الإغلاق (ريال) التغير (%) دلالة 22.75 + 2.9 % الخليج التجاري 18.00 + 2.9 % الرعاية 91.40 + 2.7 % البنك الأهلي 41.60 + 1.5 % فودافون قطر 11.35 + 1.3 %

الأكثر نشاطا من حيث الكمية الشركة الكمية (ألف سهم) النسبة من إجمالي تداولات السوق مصرف الريان 1392.5 14.5 % إزدان القابضة 1145.6 11.9 % فودافون قطر 1125.2 11.7 % ناقلات 708.7 7.4 % بروة العقارية 610.9 6.3 %

يوضح الجدول التالي إجمالي نسبة الشراء والبيع للمساهمين الأجانب للأفراد والمؤسسات لجلسة اليوم:

إجمالي نسب الشراء والبيع للأجانب ( الأفراد والمؤسسات ) المساهمون إجمالي نسبة الشراء إجمالي نسبة البيع الأجانب 46.3 % 62.1 %

يوضح الجدول التالي تعاملات المطلعين بالشركات القطرية خلال جلسة اليوم:

تعاملات المطلعین بالشركات المساهمون شراء (ألف سهم) بيع (ألف سهم) مسيعيد 0.3 3.0 مصرف الريان 1.5 — المتحدة للتنمية — 19.3 قطر الدولي الاسلامي — 19.9 قطر الوطني 5.0 9.4

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