بورصة قطر تتراجع 0.5% فى ختام الأسبوع

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات الأسبوع على تراجع بـ 0.5%، مسجلا أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 10242 نقطة ( – 54 نقطة )، بقيم تداولات بلغت إجماليا 274 مليون ريال.

وشهدت الجلسة الختامية تصدر سهم “الخليج الدولية” قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت نحو 5% عند 25.85 ريال، وذلك عقب تراجع الأرباح الفصلية للشركة بنسبة 81% لتصل إلى 15.1 مليون ريال خلال الربع الأول 2017.

كما أغلق سهم “الاسلامية القابضة” متراجعا بنسبة 1.8% عند 64.80 ريال نتيجة تراجع أرباح الشركة بـ 55% خلال الربح الحالي مقارنة بالربع السابق، إلا أنها ارتفعت بأكثر من 4 أضعاف مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وهبطت أسهم “البنك التجاري” و”مصرف الريان” و”ناقلات” و”صناعات قطر” و”بروة العقارية” بنسب تراوحت بين 0.6%، و1.6%.

في المقابل، أغلق سهما “بنك الدوحة” و”الخليج التجاري” على ارتفاع بنسبة 1%، و0.6% على التوالي، بعد أن حققت أرباح البنكين ارتفاعا بنسبة 3% خلال الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأنهى سهم “قطر الوطني” جلسة اليوم كأقل الأسهم صعودا، مسجلا نسبة ارتفاع بأقل من 0.1% ليغلق عند سعر 147.80 ريال.