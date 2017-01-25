بورصة قطر تتراجع 0.2% عند الاغلاق

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم على تراجع بـ 0.2%، عند مستوى 11036 نقطة ( – 22 نقطة )، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا نحو 240 مليون ريال.

وشهدت تعاملات اليوم انخفاض 24 سهما، كان أبرزها تراجع سهم “قطر للتأمين” بنسبة 1.8% عند سعر 87.30 ريال، وذلك عقب تراجع صافي أرباح الشركة بشكل طفيف إلى 1034 مليون ريال خلال عام 2016، مقارنة مع 1043.6 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال، هي الأقل خلال الـ 5 سنوات السابقة.

كما انخفض سهم “الاجارة” بمعدل 1.3% عند 15.90 ريال، ومن ثم سهما “فودافون قطر” و”بروة العقارية” بـ 1.1% ليغلقا عند 9.55 ريال، 36.55 ريال على التوالي.

وتراوحت نسب انخفاض أسهم “إزدان القابضة” و”صناعات قطر” و”مصرف قطر الاسلامي” و”أوريدو” بين 0.1%، و0.7%، بينما أغلق سهم “قطر الوطني” جلسة اليوم دون تغير يذكر عند نفس مستويات الجلسة السابقة 172 ريالا.