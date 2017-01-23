بورصة قطر تتراجع بـ 9 نقاط عند الاغلاق

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم على تراجع طفيف بـ 9 نقاط، مغلقا عند مستوى 10950 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا 242 مليون ريال.

وشهدت نهاية تعاملات اليوم تراجع 20 سهما كان أبرزها سهم “كهرباء وماء” بنسبة انخفاض 17% عند 238 ريالا، تلاه سهم “مصرف قطر الاسلامي” بمعدل تراجع 0.9% عند مستوى 109 ريالا.

وأغلقت أسهم “إزدان القابضة” و”أوريدو” و”قطر الوطني” و”صناعات قطر” بنسب انخفاض تراوحت بين 0.2%، و0.6%.

بينما تصدر سهم “بنك الدوحة” قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.5% عند 38.95 ريال، حيث أظهرت النتائج المالية للبنك تراجع صافي أرباحه بـ 22% لتصل إلى نحو 1054 مليون ريال خلال عام 2016.

كما ارتفع سهما “مسيعيد” و”البنك التجاري” بمقدار 1.1% ليغلقا عند سعر 15.70 ريال، و32.80 ريال على التوالي، ومن ثم سهم “بروة العقارية” بـ 0.8% عند 36.55 ريال.

وبنهاية المطاف، أغلق سهم “البنك الأهلي” جلسة اليوم عند نفس مستوى الجلسة السابقة 38 ريالا، عقب تراجع أرباح البنك بـ 2% لتصل إلى 631.7 مليون ريال بنهاية عام 2016.