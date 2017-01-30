بورصة قطر تتراجع بـ 1.3% فى ختام التعاملات

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بـ 1.3%، مغلقا عند مستوى 10748 نقطة ( – 137 نقطة ) بضغط من الأسهم الكبيرة للجلسة الثانية على التوالي، وسط قيم تداولات بلغت بنهاية الجلسة 183 مليون ريال.

وشهدت نهاية جلسة اليوم اغلاق 25 سهما على تراجع بنسب متفاوتة، تصدرها سهم “قطر للتأمين” بنسبة انخفاض 3.1% عند 84.70 ريال، تلاه سهم “أوريدو” بنسبة تراجع 2.6% عند 106.20 ريال.

كما تراجع سهم “بنك الدوحة” بنسبة 2.1% عند 37.40 ريال، ومن ثم سهما “بروة العقارية” و”قطر الوطني” بنسبة 1.4% ليغلقا عند 35.30 ريال، و165.20 ريال على التوالي.

وهبطت أسهم “مصرف الريان” و”مصرف قطر الاسلامي” و”كهرباء وماء” و”إزدان القابضة” و”صناعات قطر” و”البنك التجاري” بنسب تراوحت بين 0.9%، و1.3%.

وأغلق سهم “فودافون قطر” تداولات اليوم ضمن الأسهم الأقل انخفاضا بنسبة 0.2% عند 9.49 ريال، ومن المتوقع أن تعلن الشركة اليوم نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في ديسمبر 2016.