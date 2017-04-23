بورصة قطر تتراجع بـ 0.4% في مستهل جلسات الأسبوع

استهل المؤشر العام لبورصة قطر أول جلسات الأسبوع على تراجع بـ 0.4%، مغلقا عند مستوى 10197 نقطة ( – 44 نقطة )، وسط تراجع قيم التداولات إلى 153 مليون ريال مقارنة بالجلسة السابقة.

وتصدر سهم “قطر الأول” قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.3% عند 8.6 ريال، كما أغلق سهم “صناعات قطر” ضمن القائمة بنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 1.8% عند 106.60 ريال.

كما تراجع سهم “بنك الدوحة” بمقدار 1.1% عند 30.85 ريال، ومن ثم سهم “البنك التجاري” بنسبة 0.7% عند 29.70 ريال.

وهبطت أسهم “بروة العقارية” و”قطر للتأمين” و”قطر الوطني” و”قطر للوقود” وإزدان القابضة” بنسب تراوحت بين 0.3%، و0.6%.

في المقابل، أنهى سهم “قطر الأسمنت” جلسة اليوم كثاني الأكثر ارتفاعا بـ 2.1% عند 78.70 ريال، تلاه ارتفاع سهم “المستثمرين القطريين” بنسبة صعود بلغت 0.7% عند 60 ريالا وذلك عقب ارتفاع أرباح الشركة بـ 13% خلال الربع الأول2017.