بورصة البحرين” مسجلاً لأسهم مجموعة جي إف إتش المالية”

تم يوم الخميس (20 أبريل/ نيسان 2017) التوقيع على اتفاقية بين بورصة البحرين ومجموعة جي إف أتش المالية تُعيَّن بموجبها البورصة كمسجل لأسهم المجموعة.

قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة والرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف اتش المالية هشام الريس.

وبموجب الاتفاقية ستقوم البورصة بتقديم حزمة من الخدمات لمجموعة جي إف إتش المالية تشمل الاحتفاظ بسجل إلكتروني للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك، بالإضافة إلى تحديث بيانات سجل المساهمين الناتجة عن التداولات على أسهم البنك، بما يتفق مع القوانين والتشريعات المنظمة لذلك في بورصة البحرين.

كما ستوفر البورصة بموجب هذه الاتفاقية عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تشمل تزويد مجموعة جي إف إتش المالية بشكل فوري، بالتقارير الخاصة بنقل الملكية الناتج عن عمليات التداول في أسهم البنك بما في ذلك نسب تملك المساهمين فيها، وكشوف حسابات المستثمرين الخاصة بالشركة وتقارير دورية أخرى.

يذكر أن بورصة البحرين أصدرت قراراً بشأن تعديل شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة على اللوحة الرئيسية في بورصة البحرين، والذي يتضمن تسجيل وإيداع الأسهم الصادرة عنها في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي المعمول به في البورصة، وكما يشترط أن يكون إنشاء وإدارة سجل المساهمين في الشركة طبقاً لمتطلبات نظام السجل الإلكتروني المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي.