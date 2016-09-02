“بوتين “يدعو إلى اتفاق لتجميد إنتاج النفط

قال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إنه يرغب في توصل “أوبك” وموسكو إلى اتفاق بشأن تجميد إنتاج النفط، متوقعاً حل الخلاف بشأن مشاركة إيران.

وأضاف خلال له مقابلة في فلاديفوستوك في روسيا: من وجهة نظر اقتصادية ومنطقية سيكون من الصحيح التوصل لحل وسط، وأنا واثق من أن الجميع يدرك ذلك، ونحن نؤمن بأن هذا هو القرار الصحيح لسوق الطاقة العالمي.

وأردف أنه يجب على المنتجين إدراك أن هناك دولة تحررت منذ أشهر فقط من العقوبات الدولية، يجب أن يسمح لها بمواصلة رفع الإنتاج، في إشارة إلى إيران، لافتاً إلى أنه قد يوصي باستكمال الخطة حينما يلتقي مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في الصين.

وتابع: أتمنى بشدة من كل مشارك في هذا السوق يحرص على تحقيق التوازن له وضمان أسعار عادلة أن يتخذ القرار اللازم في النهاية.

وقال إن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو شريك ذو ثقة عالية ويمكن التوصل معه لاتفاقات، مع التأكد بأن هذه الاتفاقات ستحترم.

تعليقات

comments