“بن لادن” تتفق مع البنوك على تمديد تسهيل ائتماني قيمته 10 مليارات ريال

قالت وكالة “رويترز” إن دائني مجموعة “بن لادن السعودية” قد وافقوا – من حيث المبدأ – على طلب المجموعة تمديد أجل استحقاق تسهيلات ائتمانية إسلامية بقيمة 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) تستخدم لأعمال توسعة المسجد الحرام.

وذكرت الوكالة أن المجموعة طلبت من البنوك تمديد أجل الاستحقاق لمدة عامين، من نهاية 2017 إلى نهاية العام 2019، ليواكب زمنيا أعمال مشروع التوسعة التي تأجل استكمالها مؤخرا بسبب إعادة هيكلة الإنفاق على العديد من المشاريع الحكومية وتأجيلها في السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصدر (لم تفصح عنه) أنه من المقرر أن يتم إنجاز هذا الاتفاق بحلول مارس القادم، بعد توثيقه قانونيا، واصفا هذا الاتفاق بأنه مجزٍ من الناحية المالية للدائنين، حيث ستواصل “بن لادن” دفع الفوائد خلال مدة التمديد.

‫ووفقا للمصدر فقد تولى بنك دبي الإسلامي ترتيب التسهيل إلى جانب مجموعة بنوك إماراتية، من بينها بنك الإمارات دبي الوطني ونور بنك، بالإضافة إلى مصرف عجمان وبنك الاتحاد الوطني وبنك المشرق الذين شاركوا أيضا في ترتيب التسهيل.‬