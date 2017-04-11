بن كلبان: مبيعات العقارات وراء ارتفاع أرباح دبي للاستثمار

قال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذين في مجموعة دبي للاستثمار المدرجة في سوق دبي المالي، أن زيادة عقود التأجير ومبيعات العقارات من أبرز الاسباب التي أدت إلى ارتفاع ارباح المجموعة خلال العام الماضي.

وأوضح خلال مقابلة له مع قناة العربية أن المجموعة تعتزم إطلاق مجموعة من المشاريع في القطاع الصناعي بقيمة مليار درهم إماراتي، متوقعاً أن تتجاوز استثمارات المجموعة في هذا القطاع المليار درهم خلال السنتين 2017-2018.

وتوقع أن تنمو استثمارات المجموعة في محافظها الاستثمارية الثلاثة المالية أو العقارية أو الصناعية، وصولاً إلى حجم استثمارات تفوق الخمسة مليارات درهم خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وذكر أن قيمة محفظة الشركة الاستثمارية تبلغ نحو 16 مليار درهم، لافتاً إلى أن 10 مليارات درهم منها في قطاع العقار فقط.

واضاف ان سوق العقار في دبي يشهد حالة من الهدوء، متوقعاً أن ينمو سوق العقارات خلال العامين المقبلين.

وكانت أرباح شركة دبي للاستثمار قد ارتفعت إلى 1218.3 مليون درهم بنهاية عام 2016، وبنسبة 10% مقارنة بعام 2015.