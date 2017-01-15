“فيفا البحرين” توقع شراكة استراتيجية مع “بن فقيه للاستثمار العقاري”

قدت VIVA البحرين شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة بن فقيه للاستثمار العقاري بهدف توظيف أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المشاريع العقارية المستقبلية في البحرين.

وستقدم VIVA من خلال هذه الشراكة حلول تقنية المعلومات والاتصالات لدعم أكبر المشاريع العقارية التجارية والسكنية في البحرين منها في ديار المحرق، ودرة مارينا، والحد، والجفير وغيرها.

وستدمج المشاريع العقارية قيد التنفيذ أحدث التكنولوجيا من VIVA التي ستجعلها مباني ذكية مجهزة بأنظمة آلية كاملة تتكون من تقنيات ذكية للتحكم بالإضاءة والطاقة بالإضافة إلى أنظمة أمنية وصوتية وخدمات الإنترنت السريعة.

وعلى هامش الشراكة، علق الرئيس التنفيذي لـشركة VIVA البحرين المهندس عليان الوتيد قائلا: «تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع شركة بن فقيه في الوقت الذي تعزز فيه المملكة تواجدها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبحث عن فرص جديدة لدمج الحلول الذكية في الحياة اليومية للمجتمع.

نحن متفائلون للغاية من هذه الخطوة التي سترسم نتائج إيجابية على المدى الطويل وستسمح للمجتمع أن يعيش حياة أكثر ذكاء في المنزل وفي العمل، كما ستساهم في دفع عجلة نمو البحرين».

وأضاف رئيس مجلس ادارة شركة بن فقيه للاستثمار العقاري فيصل عبدالواحد فقيه: «نحن على ثقة بأن شراكتنا مع VIVA البحرين ستقدم لعملائنا أحدث التقنيات التي تلبي احتياجاتهم في الحاضر والمستقبل، وذلك تماشيًا مع تعهدنا بتوفير أعلى مستويات الجودة والقيمة والخدمات في مشاريعنا العقارية.

حيث لم يعد توفير بنى تحتية مطورة بتقنية المعلومات والاتصالات كميزة إضافية، بل أصبح الأمر شرطا أساسيا للجميع ونتطلع لرؤية عملائنا يستمتعون بها».