“بن سليم”: نمو قطاع الأغذية في “جافزا” بنسبة 22.5 %

شهدت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»؛ التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية ارتفاع عدد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المواد الغذائية والمشروبات، من 480 شركة في 2015 إلى 588 شركة في 2016 بنسبة نمو 22.5 %.

وأكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة استمرار تركيز جافزا على قطاع الأغذية والمشروبات بصفته أحد القطاعات الحيوية القادرة على لعب دور ريادي في الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن رؤية القيادة الرشيدة بتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي تقدم دفعة غير مسبوقة على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال المواد الغذائية الحلال وتشجع الشركات العالمية على تأسيس أعمالها في دبي للاستفادة من الميزات والحوافز التي توفرها الإمارة.

وأضاف: انعكس استقطاب المزيد من الشركات على نسبة الإشغال في جافزا حيث تشغل شركات المواد الغذائية والمشروبات مساحة تقدر بـ1.67 مليون متر مربع تتنوع بين قطع الأراضي، والمستودعات، وصالات العرض، والمكاتب.