“بن سليم” : نعتزم التوسع في روسيا والأكوادور

قال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ موانئ دبي العالمية أن الشركة تناقش العديد من الصفقات والفرص الاستثمارية للتوسع في روسيا.

وأوضح أن الشركة تعتزم بالإضافة إلى ذلك التوسع في الأكوادور، لافتاً إلى أنها حصلت على امتياز لمدة 50 عاماً في 2016 لتطوير ميناء جنوب غرب البلاد.

وذكر أنه لا يوجد مانع للشركة من دخول السوق الأميريكية، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بوجود الفرص الاستثمارية المجدية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للشركة.

وأضاف أن الشركة تقوم بإعادة تقييم أوضاعها التمويلية بما يتوافق مع خطتها التوسعية، مشيراً إلى أنه في حال توافر فرص بشروط أفضل ستلجأ إلى عمليات إعادة التمويل.

و ارتفعت ارباح موانئ دبي العالمية التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إلى 1127 مليون دولار (135.8 سنت/ للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 883 مليون دولار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.