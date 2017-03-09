بنوك نيجيرية تطالب “اتصالات” بضخ أموال جديدة في وحدة تابعة

قال مصدر مصرفي كبير لرويترز إن بنوكا نيجيرية طالبت شركة اتصالات الإماراتية المدرجة في دبي بضخ أموال جديدة في اتصالات نيجيريا بعد أن تخلفت الوحدة التابعة عن سداد مدفوعات تتعلق بقرضها البالغ 1.2 مليار دولار.

وقال المصدر المصرفي إن اتصالات نيجيريا أخطرت بنوكا نيجيرية بأنها ستتخلف عن سداد مدفوعات فبراير شباط مما أطلق محادثات بشأن الدين مضيفا أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن شروط السداد.

وقال المصدر إن البنوك طالبت اتصالات نيجيريا بتحويل قروض المساهمين في دفاترها إلى أسهم وضخ رأسمال جديد لتحرير تدفقاتها النقدية بالإضافة إلى مطالبة شركتها الأم بزيادة حصتها البالغة 40 في المئة في الوحدة التابعة.