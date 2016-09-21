بنوك إماراتية تلغي حسابات عملائها غير المربحين

قالت مصادر صحفية إن بعض البنوك ألغت حسابات أفراد وشركات غير مربحة، معللة ذلك برغبتها بتفادي المخاطر.

واضافت أن البنوك تلجأ إلى إغلاق حسابات عملائها الذين لا ترى منفعة اقتصادية منهم، أو عندما يغير العميل مكان إقامته بشكل دائم، أو في حال إحاطة شكوك بنشاطاته، مبينين أن بعض العملاء لا يتركون عادة أموالاً كبيرة في حساباتهم ويلجؤون في الوقت ذاته إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية التي لا تعود بأي فائدة على البنك.

واوضحت أن هذه القرارات غالباً ما تؤدي إلى خلق مشاكل بالنسبة للشركات، خصوصاً فيما يتعلق بدفع الرواتب والتجارة الخارجية، لافتين إلى أن هذا الإجراء يضر بسمعة البنك ويجعل العملاء الجدد يترددون من فتح حساب فيه.

واضافت أنه يحق للبنك اختيار من يشاء من العملاء، مشيرين إلى أنه يتوجب عليه إبلاغ العميل قبل فترة لكي يتمكن من الاستعداد لقرار إغلاق حسابه.

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