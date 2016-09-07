بنوك صينية تلغي آلاف الوظائف لتقليل نفقاتها

سرحت بنوك صينية مدرجة في البورصة، حوالي 35 ألف موظف هذا العام وخفضت معدلات الأجور، في إطار سعيها لخفض التكاليف بالتزامن مع تباطؤ الإيرادات.

وسجلت البنوك الصينية استقراراً في إيراداتها خلال النصف الأول من العام، حيث تعاني من انخفاض هوامش صافي الفائدة وارتفاع القروض المعدومة، مع تباطؤ معدلات النمو.

ومن بين 19 بنكاً مدرجة في البورصة، أعلنت سبعة بنوك انخفاض إجمالي حجم العمالة بنهاية يونيو/ حزيران، مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر.

وخفضت المجموعة التي تحتوي على خمسة بنوك كبرى من حيث الأصول، ما مجموعه 34.7 ألف وظفية خلال هذه الفترة، بينما وصل إجمالي الوظائف المخفضة على مستوى كل البنوك المدرجة إلى 20.7 ألف وظيفة، وفقاً لشركة “Wind Information” التي تجمع البيانات من النتائج الفصلية المالية للبنوك.

وتوسع العمل في البنوك الصينية الكبيرة دون انقطاع تقريبا على مدار العقد الماضي، لذا فإن تخفيض العمالة قد يشير إلى نقطة تحول، فيما يأتي هذا عقب تقليص كبرى البنوك الأوروبية والأمريكية لحوالي 100 ألف وظيفة خلال عام 2015، وفقاً لتحليل أجرته “فاينانشال تايمز”.

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