بنوك الإمارات الأولى خليجياً بـ2.6 تريليون أصولاً

حلّ القطاع المصرفي في دولة الإمارات بالمركز الأول ضمن قائمة أكثر القطاعات المصرفية من حيث حجم الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 711 مليار دولار ( 2.616 تريليون درهم ) خلال العام 2016 «استناداً إلى إحصائيات مصرف الإمارات المركزي الصادرة في نهاية العام الماضي»، وذلك في خطوة تعكس مدى القوة التي يتمتع بها القطاع وفق ما أكده الخبراء والمحللون.

وجاء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بأصول بلغت قيمتها 602 مليار دولار، في حين جاء القطاع المصرفي بدولة قطر بالمرتبة الثالثة بأصول قيمتها 349 مليار دولار، والكويت بـ 198 مليار دولار، والبحرين بـ 193 مليار دولار، وأخيراً سلطنة عمان بنحو 70 مليار دولار.

وعلى صعيد البنوك الأكبر من حيث قيمة الأصول، فقد جاءت صفقة الاندماج المرتقب بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بالمركز الثاني بنحو 183 مليار دولار، وذلك بعد بنك قطر الوطني الذي تصدر المركز الأول بنحو 198 مليار دولار.

وحل بنك الإمارات دبي الوطني بالمرتبة الثالثة بأصول قدرها 122 مليار دولار، ثم البنك الأهلي السعودي بـ117 مليار دولار، والبنك الوطني الكويتي 79 مليار دولار، والبنك الأهلي المتحد 34 مليار دولار، وبنك مسقط 28 مليار دولار.