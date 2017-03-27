بنوك إماراتية تحذر من محاولات “احتيال إلكتروني”

جددت بنوك محلية اماراتية دعوتها لعملائها باتخاذ الحيطة والحذر حتى لا يتعرضوا لمحاولات «احتيال إلكتروني» من قبل قراصنة الإنترنت فيما نبه خبراء من انتشار محاولات احتيال لسلب الأموال عبر أجهزة المحمول.

وقالت مصادر، إن بنوكاً عاملة بالدولة أكدت لعملائها أن أي تحديث لبيانات عملائها لن يطلب عبر الإنترنت وأنه في حالة قيام البنوك بهذه الخطوة فسيكون ذلك من خلال الفروع المصرفية فقط وليس بأي وسيلة أخرى مثل الإنترنت أو بالخدمة الهاتفية .

مشيرة إلى أن عمليات القرصنة الإلكترونية على الحسابات المصرفية عبر الإنترنت تقوم بها شركات تنتحل صفة بعض البنوك وتقوم بإرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة أو رسائل بريد إلكتروني «إميلات» للعملاء وتطلب هذه الشركات أو «القراصنة» في هذه الرسائل من العملاء بعض بياناتهم الشخصية أو المصرفية وفي حال تلبية ذلك من قبل العميل فإن حسابات العميل تتعرض للقرصنة والسرقة والاستغلال بشكل سلبي.

حيطة وحذر

وأوضحت المصادر أن بنوكاً وطنية نصحت عملاءها بتوخي الحيطة والحذر مطالبة بعدم مشاركة المعلومات البنكية للعملاء من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني فيما طالبت بنوك أخرى عملاءها بتغيير الأرقام السرية لبطاقاتهم المصرفية من وقت لآخر لرفع درجة الحيطة وعدم الدخول إلى الخدمة المصرفية الإلكترونية من الأماكن العامة كمقاهي الإنترنت أو المطارات أو الفنادق أو الأماكن العامة الأخرى.

وأشارت إلى أن الرمز السري أو كلمة السر صُممت لحماية خصوصية بيانات العميل المصرفية ولهذا يجب تعيين كلمة سر تحتوي على أرقام وحروف مما يجعل من الصعب على الآخرين الوصول إليها عند اختيار كلمة سر سهلة أو غير مطابقة لشروط الأمان وأن يظل العميل المصرفي ملازماً للحاسب الآلي طالما يستخدم خدمة أون لاين الخاصة بمصرفه ثم التأكد من الخروج النهائي من الخدمة وإغلاق جميع نوافذ المتصفح قبل ترك الحاسب وعدم فتح أي برامج أو نوافذ أخرى غير تابعة للخدمة خلال الجلسة.