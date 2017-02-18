“بنك وربة”: 50 مليون دينار للاستحواذ على محافظ تمويلية لـ “الملا”

أعلن بنك وربة اليوم السبت توقيع إتفاقية مع شركة (الملا العالمية للتمويل) يقوم بموجبها بزيادة المبلغ الخاص بالاستحواذ على محافظ تمويلية من الشركة لتصل إلى 50 مليون دينار كويتي.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك شاهين الغانم في تصريح صحافي ان التعاون بين بنك وربة وشركة الملا العالمية للتمويل يأتي اثر النجاح الكبير للتعاون سابقا بين المؤسستين في عام 2015 اذ استحوذ البنك انذاك على محفظة تمويلية من الشركة بقيمة 30 مليون دينار كويتي.

وأضاف ان الصفقة الثانية مع شركة الملا العالمية للتمويل تؤكد على صحة مسار استراتيجية البنك في التعاون مع الشركات المحلية في مختلف القطاعات وبأسلوب يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

واوضح ان الصفقة الجديدة تنبثق من استراتيجية بنك وربة الجديدة التي اعتمدها بالتعاون مع ماكنزي اند كومباني العالمية للاستشارات وهي ترتكز في بنودها الأولوية على توفير أدوات استثمار مصرفية وخدمات تمويلية لدعم قطاع الشركات والاستثمار وتطوير نمو أرباح البنك.