“بنك مسقط” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 %

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وصى مجلس إدارة “بنك مسقط” خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد 29 يناير 2017 بتوزيع أرباح بنسبة 30 %٬ منها 25 % أرباح نقدية و5 % أسهم مجانية عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

( أسهم منحة )

رأس المال الحالي

249.63 مليون ريال

عدد الأسهم الحالي

2496.30 مليون سهم

القيمة الأسمية

100 بيسة

النسبة الموزعة

5 % (سهم واحد لكل 20 سهما)

رأس المال بعد الزيادة

262.11 مليون ريال

عدد الأسهم بعد الزيادة

2621.11 مليون سهم

(توزيعات نقدية)

النسبة الموزعة

25 % ( 25 بيسة لكل سهم )

إجمالي الأرباح الموزعة

62.41 مليون ريال

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Tags:بنك مسقطبنوكتوصية
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امل صبرى

امل صبرى

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