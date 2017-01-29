“بنك مسقط” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 %

وصى مجلس إدارة “بنك مسقط” خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد 29 يناير 2017 بتوزيع أرباح بنسبة 30 %٬ منها 25 % أرباح نقدية و5 % أسهم مجانية عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
( أسهم منحة )
رأس المال الحالي
249.63 مليون ريال
عدد الأسهم الحالي
2496.30 مليون سهم
القيمة الأسمية
100 بيسة
النسبة الموزعة
5 % (سهم واحد لكل 20 سهما)
رأس المال بعد الزيادة
262.11 مليون ريال
عدد الأسهم بعد الزيادة
2621.11 مليون سهم
(توزيعات نقدية)
النسبة الموزعة
25 % ( 25 بيسة لكل سهم )
إجمالي الأرباح الموزعة
62.41 مليون ريال