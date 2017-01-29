“بنك مسقط” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 %

وصى مجلس إدارة “بنك مسقط” خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد 29 يناير 2017 بتوزيع أرباح بنسبة 30 %٬ منها 25 % أرباح نقدية و5 % أسهم مجانية عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

( أسهم منحة ) رأس المال الحالي 249.63 مليون ريال عدد الأسهم الحالي 2496.30 مليون سهم القيمة الأسمية 100 بيسة النسبة الموزعة 5 % (سهم واحد لكل 20 سهما) رأس المال بعد الزيادة 262.11 مليون ريال عدد الأسهم بعد الزيادة 2621.11 مليون سهم (توزيعات نقدية) النسبة الموزعة 25 % ( 25 بيسة لكل سهم ) إجمالي الأرباح الموزعة 62.41 مليون ريال