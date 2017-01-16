“بنك مسقط” يتفاوض مع بنوك بشأن تسهيل قرض

قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن بنك مسقط أكبر بنوك سلطنة عمان من حيث الأصول يتفاوض مع بنوك إقليمية وعالمية بشأن شروط تسهيل قرض من المتوقع أن تتجاوز قيمته الإجمالية ما بين 550 و600 مليون دولار.

ويبحث البنك العماني والبنوك التي ترتبط به بعلاقة عمل تسعير قرض مزمع لأجل ثلاث سنوات سيعيد تمويل تسهيل بقيمة 600 مليون دولار جرى جمعه في عام 2014 ويحل أجله في مارس آذار.

وجرى تقديم هذا القرض بتسعير سنوي بقيمة 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) شاملا هامش فائدة بقيمة 1.275 في المئة بالإضافة إلى رسوم بنكية يتم دفعها مقدما. وقالت المصادر إن التمويل الجديد قد يتم عرضه بتسعير شامل يبلغ 185 نقطة أساس.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن يغلق بنك مسقط التمويل بحلول مارس آذار. وامتنع مسؤولان تنفيذيان كبيران في البنك عن الرد على اتصالات هاتفية للحصول على تعقيب كما لم يتم الرد على بريد الكتروني جرى إرساله لمسؤول علاقات المستثمرين بالبنك طلبا للتعليق.

وجمع بنك مسقط 315 مليون دولار عبر قرض لأجل ثلاث سنوات في مايو آيار الماضي من سبعة بنوك. وقال مصدران إن تسهيل الدين جرى تقديمه بتسعير شامل بلغ 200 نقطة أساس.

ومن المرجح أن يعكس تسعير التمويل المزمع تغيرا جذريا في ظروف السوق في الخليج منذ عام 2014 بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط على مدى العامين الماضيين وما نتج عن ذلك من انخفاض في سيولة البنوك الإقليمية.

لكن حقيقة أن تسهيل الدين المزمع هو إعادة تمويل قد يتمخض عن خصم بنحو 10 إلى 15 نقطة أساس مقارنة مع التمويل المشترك الذي حصل عليه البنك في عام 2016 رغم أن صفقة إعادة التمويل ذات حجم أكبر.

وجرى دعم القرض الذي حصل عليه البنك في عام 2014 من قبل بنوك ايه.بي.سي وبنك أوف طوكيو ميتسوبيشي وسيتي جروب وكوميرتس بنك واتش.إس.بي.سي وميزوهو وبنك أبوظبي الوطني وسوميتومو ميتسوي وويلز فارجو.

وشارك في التسهيل الذي حصل عليه البنك في عام 2016 بنوك ايه.بي.سي وسيتي جروب وكريدي أجريكول واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد كبنوك مفوضة لترتيب القرض وإدارة الاكتتاب واشترك معهم لاندز بنك بادن-فورتمبيرج كمرتب رئيسي مفوض.

وبنك مسقط حاصل على تصنيف Baa1 من موديز و-BBB من ستاندرد آند بورز وBBB من فيتش.