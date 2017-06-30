بنك لويدز البريطاني يقول إنه أوقف تداول الريال القطري

قالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية يوم الجمعة إنها أوقفت تداول الريال القطري وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها الكبرى.

وقالت متحدثة باسم البنك إن تداول العملة توقف اعتبارا من 21 يونيو حزيران.

وأضافت “هذه العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكنا الكبرى ومن بينها بنك لويدز وبنك أوف سكوتلند وهاليفاكس.