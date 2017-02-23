“دبي الاسلامي” يوافق على إصدار صكوك بقيمة 5 مليار دولار

share on:

أعلن “بنك دبي الاسلامي” موافقة الجمعية العمومية السنوية في اجتماعها المنعقد أمس الموافق 22 فبراير 2017، على انتخاب أعضاء مجلس ادارة البنك للدورة الجديدة من 2017 إلى 2019، كالتالي:

– محمد ابراهيم الشيباني

– حمد عبدالله علي عبيد الهاملي

– يحيى سعيد أحمد لوتاه

– عبدالله علي عبيد الهاملي

– أحمد محمد سعيد بن حميدان

-عبدالعزيز أحمد المهيري

– عبدالله حمد رحمه الشامسي

– حمد مبارك بوعميم

– جاوير مارين رومانو

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة لإصدار أية صكوك رئيسة أو صكوك تبعية أو أية أدوات مالية أو صكوك أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل لزيادة الشق الأول أو الثاني من رأسمال البنك في حدود 5 مليار دولار، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وصادقت عمومية البنك على زيادة نسبة الحد الأعلى لبرنامج أدوات الشق الأول من رأس المال الغير قابلة للتحويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، في حدود مليار درهم، وذلك من 2 مليار دولار إلى 3 مليار دولار، بغرض تعزيز كفاية رأسمال البنك.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  النقد الدولي يبدي تشاؤمه من إمكانية عودة القوة إلى الاقتصاد العالمي
Tags:بنوكدبي الاسلاميصكوك
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

عمومية “دبي الإسلامي” توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 %

share
  • /

عمومية “قطر الاسلامي” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 47.5 %

” الراجحي” يتطلع للنمو في قطاع الخدمات المصرفية للشركات

ارتفاع أرباح “أبوظبي الإسلامي” بشكل طفيف إلى 1954 مليون درهم

share on: