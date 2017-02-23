“دبي الاسلامي” يوافق على إصدار صكوك بقيمة 5 مليار دولار

أعلن “بنك دبي الاسلامي” موافقة الجمعية العمومية السنوية في اجتماعها المنعقد أمس الموافق 22 فبراير 2017، على انتخاب أعضاء مجلس ادارة البنك للدورة الجديدة من 2017 إلى 2019، كالتالي:

– محمد ابراهيم الشيباني

– حمد عبدالله علي عبيد الهاملي

– يحيى سعيد أحمد لوتاه

– عبدالله علي عبيد الهاملي

– أحمد محمد سعيد بن حميدان

-عبدالعزيز أحمد المهيري

– عبدالله حمد رحمه الشامسي

– حمد مبارك بوعميم

– جاوير مارين رومانو

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة لإصدار أية صكوك رئيسة أو صكوك تبعية أو أية أدوات مالية أو صكوك أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل لزيادة الشق الأول أو الثاني من رأسمال البنك في حدود 5 مليار دولار، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وصادقت عمومية البنك على زيادة نسبة الحد الأعلى لبرنامج أدوات الشق الأول من رأس المال الغير قابلة للتحويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، في حدود مليار درهم، وذلك من 2 مليار دولار إلى 3 مليار دولار، بغرض تعزيز كفاية رأسمال البنك.