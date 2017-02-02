“بنك دبي الاسلامي” يدعو المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية

دعا “بنك دبي الاسلامي” المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي ، الذي سيعقد يوم الأربعاء 22 فبراير القادم، على الساعة الخامسة مساء في القاعة الرئيسية في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأوضح البنك في بيان له على سوق دبي اليوم، أنه في حال لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع، فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية يوم الأربعاء 1 مارس 2017.

وأضاف أن الجمعية العمومية ستنظر في اجتماعها إلى تقرير مجلس الادارة عن أعمال البنك، وتقرير مدقق الحسابات، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وميزانية البنك والنتائج المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والمصادقة عليها جميعا.

كما ستناقش الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها القادم، مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% من رأس المال عن عام 2016، وكذا المصادقة على تعيين جاوير مارين رومانو عضو مجلس إدارة البنك محل عدن محمد حتى نهاية الدورة الحالية.

كما سيتم انتخاب أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة الجديدة 2017-2019، إلى جانب أعمال أخرى.