“بنك اليابان” يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

بنك اليابان في اجتماعه الأخير اليوم الأربعاء، ترك سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند النطاق السالب 0.1%.

وفي خطوة غير متوقعة، أطلق البنك مستهدف جديد لأسعار الفائدة على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات من أجل تحقيق معدلات التضخم المرجوة، وذلك بعدما فشل في تحقيق المستهدف الذي وعد به منذ عامين بالوصول بمعدلات التضخم إلى 2%.

وقال البنك إنه سيبدأ استهداف معدلات الفائدة لأجل 10 سنوات، متعهداً بإبقائها قرب النطاق صفر، كجزء من الإطار الجديد لسياساته من أجل رفع التضخم.

وأضاف البنك أنه سيواصل برنامج التيسير الكمي حتى يتخطى التضخم معدل 2%، مؤكداً تمسكه بتعزيز هذه الالتزامات بقوة ومواصلة سياسات التخفيف.

وأبقى البنك دون تغيير على مستهدفه لشراء سندات حكومية يابانية بقيمة 80 تريليون ين سنويا.

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