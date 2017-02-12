“بنك المشرق” يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية

دعا “بنك المشرق” المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد يوم الاثنين 6 مارس 2017 على الساعة 11 صباحا في مقر المركز الرئيسي للبنك.

وأضاف البنك في بيان له على سوق دبي اليوم، أن جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة سيتضمن الموافقة على النظام الأساسي للبنك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2/2015، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.

وكان البنك قد أعلن جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي، وتقرير مراجعي الحسابات ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها جميعا.

كما ستنظر الجمعية العمومية إلى مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من رأس المال عن عام 2016، إلى جانب الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة.

وستناقش عمومية البنك قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إضافة لتعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2017، وتحديد بدل أعبائهم.