“بنك الكويت الوطني” يحصد أعلى مستويات التصنيف الائتماني في المنطقة

على صعيد التصنيف الائتماني، واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني على كافة بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول، وسياسة إدارة مخاطر حصيفة، ذلك إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري.

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي، كما أنه حاز على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من «ذا بانكر» و»يوروموني» و «غلوبل فاينانس» في 2016.

ويتمتع «الوطني» بشبكة فروع محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، حيث يمتد تواجده في العديد من المراكز المالية العالمية في كل من نيويورك، وأوروبا، ودول الخليج، والشرق الأوسط، وسنغافورة، إضافة إلى الصين (شنغاهاي).