“بنك الرياض” يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة

عقد بنك الرياض جمعيته العامة العادية عند الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الاثنين 26/12/2016م الموافق 27/03/1438هـ بمقر الإدارة العامة لبنك الرياض بطريق الملك عبد العزيز، حي المربع، بمدينة الرياض، للتصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأت من تاريخ 31/10/2016م الموافق 30/01/1438هـ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وقد أقرت الجمعية العامة، بعد اكتمال النصاب القانوني، تشكيل لجنة المراجعة وإقرار قواعد ولوائح عملها التي تشتمل على مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأت من تاريخ 31/10/2016م الموافق 30/01/1438هـ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية حيث تم اختيار كل من :

– جمال عبد الكريم الرماح

– محمد عمير العتيبي

– عبد الرؤوف سليمان باناجة

– عبد العزيز عبد الله الدعيلج

– عبد الله عبد اللطيف السيف