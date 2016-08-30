“بنك الدوحة” يعتزم الاستحواذ على أسهم بشركة هندية

كشفت مصادر إعلامية ، عن مساعي بنك الدوحة (أكبر البنوك التجارية بقطر) للاستحواذ على حصة أقلية مجموعة (سنتروم) للخدمات المالية الهندية، وذلك كجزء من خطة البنك للتوسع في غرب آسيا وتمدده في الهند.

وقالت صحيفة (ذا اكونوميست تايمز) الهندية أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة: إن البنك قام كخطوة أولى بتوقيع اتفاق نهائي لتفعيل إستراتيجية التوسع في نطاق عملياته البنكية، وإدارة الثروات، والنقد الأجنبي.

وأضاف أحد المصادر، أن العلاقات الإستراتيجية تم تفعيلها، وهي مقدمة لشراء حصة أقلية هامة من قبل البنك، وأضاف أن المحادثات تسير في ذات الاتجاه. فيما لم تعرف بعد قيمة هذه الأسهم أو حجم الاستثمارات.

وكان بنك الدوحة ومجموعة (سنتروم) وقعا مذكرة تفاهم للاستفادة من شبكات بعضهما البعض، وتوسيع نطاق عملياتهما في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الثروات والفوركس.

وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم بنك الدوحة بتسهيل تطوير الأعمال بدول مجلس التعاون لمجموعة (سنتروم) في الوقت الذي تقوم فيه (سنتروم) بالمثل مع بنك الدوحة في الهند.