“الإمارات دبي الوطني” يحذر من الاحتيال للحصول على معلومات المتعاملين السرية

حذر بنك الإمارات دبي الوطني من طريقة احتيال جديدة، يطلب فيها محتالون من مزوّد خدمة الاتصالات إصدار بطاقات SIM كنسخة عن الأصلية، لسرقة معلومات المتعاملين السرية.

وأوضح البنك حسبما أوردت صحيفة “الامارات اليوم”، أن المحتالين يستخدمون بطاقة الـSIM المنسوخة للاطلاع على الرسائل النصية التي تتضمن كلمة السر لمرّة واحدة (OTP)،وإجراء المعاملات الاحتيالية.

ونصح البنك في حال شك المتعامل بأن بطاقة SIM الخاصة به قد استبدلت، الاتصال بشركة الاتصالات التي يتعامل معها وطلب إيقاف تفعيل بطاقة SIM مباشرة.

كما أكد على ضرورة الاحتياط من المعاملات المالية المريبة، خصوصا أثناء السفر، لافتا أنه يجب إبلاغ البنك عن مثل هذه الحالات فورا.

و ألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات “اتصالات” كلاً من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، و مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” بتقديم عقود مكتوبة للعملاء الجدد قبل اشتراكهم في العقد، متضمنة تفاصيل دقيقة عن أحكام وشروط الخدمات، وذلك لتجنب النزاعات وضمان حقوق المشتركين.