بنك إنجلترا يفرض غرامة 33 مليون دولار على أكبر بنك في اليابان

فرض بنك إنجلترا غرامة على بنك “ميتسوبيشي” بعد فشل أكبر بنك في اليابان في إبلاغ السلطات البريطانية حول تحقيقات أجرتها معه الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وفرضت “هيئة تابعة للبنك المركزي البريطاني غرامة بلغت 26.8 مليون إسترليني (33.62 مليون دولار) على وحدتين تابعتين لبنك “ميتسوبيشي”، لفشلهما في التعاون مع الهيئة الرقابية البريطانية، واختراقهما لعدد من القواعد التنظيمية.

وأشارت الهيئة إلى أن البنك الياباني امتنع عن إبلاغها حول غرامة قيمتها 315 مليون دولار، تم فرضها عليه من قبل هيئة الخدمات المالية في نيويورك في العام 2014.فرض بنك إنجلترا غرامة على بنك “ميتسوبيشي” بعد فشل أكبر بنك في اليابان في إبلاغ السلطات البريطانية حول تحقيقات أجرتها معه الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وفرضت “هيئة تابعة للبنك المركزي البريطاني غرامة بلغت 26.8 مليون إسترليني (33.62 مليون دولار) على وحدتين تابعتين لبنك “ميتسوبيشي”، لفشلهما في التعاون مع الهيئة الرقابية البريطانية، واختراقهما لعدد من القواعد التنظيمية.

وأشارت الهيئة إلى أن البنك الياباني امتنع عن إبلاغها حول غرامة قيمتها 315 مليون دولار، تم فرضها عليه من قبل هيئة الخدمات المالية في نيويورك في العام 2014.