بنك إنجلترا يعتزم فحص معايير الإقراض لدى المصارف

يعتزم بنك إنجلترا مراجعة معايير الإقراض لدى المصارف في بريطانيا بعدما ارتفعت القروض الاستهلاكية بشكل كبير مؤخرًا، في إشارة على القلق المتزايد للمسؤولين تجاه تفاقم ديون الأسر، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا على الاستقرار المالي.

وقالت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا، إن النمو السريع في الائتمان الاستهلاكي يمكن أن يضر بالنظام المالي حال أدت المعايير المتهاونة لتفاقم القروض المتعثرة وتكبيد البنوك خسائر ضخمة.

وأكدت في تقريرها ربع السنوي الصادر الإثنين، ضرورة مراقبة معايير الإقراض عن كثب، مشيرة إلى أن البنك المركزي أطلق فحصًا موسعًا لمراجعة ممارسات المقرضين.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أظهرت بيانات تحول المستهلك البريطاني بشكل متزايد إلى الدين لتمويل إنفاقه في ظل ضعف نمو الأجور وتسارع التضخم.

وارتفعت القروض غير المضمونة بمعدل سنوي يزيد على 10% خلال الأشهر الأخيرة من عام 2016، وفقًا لبيانات بنك إنجلترا.