بنك إنجلترا يصوت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

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صوت أعضاء بنك إنجلترا لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم اليوم الخميس، ولكن للمرة الأولى منذ 8 أشهر يخرج القرار من دون إجماع، مع تصويت واحد من بين الأعضاء التسعة لصالح رفع أسعار الفائدة.

وأبقى البنك على سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.25%، بعد تصويت 8 مقابل واحد لصالح القرار، في حين قرر البنك بالإجماع الإبقاء على حجم برنامجه لشراء السندات دون تغيير.

وصوتت “كريستين فوربس” عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي – التي تستعد لمغادرة اللجنة في نهاية يونيو/حزيران – لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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Tags:أسعارالفائدةبنك إنجلترا
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امل صبرى

امل صبرى

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