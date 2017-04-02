“بنك أبوظبي الأول” يكشف عن توجهات البنك الاستراتيجية

كشف “بنك أبوظبي الأول” عن فريق الإدارة الجديد في البنك، في أول يوم لإطلاقه بعد اتمام الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، كما كشف عن التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة.

وسيعمل الفريق تحت قيادة “عبد الحميد سعيد”، الرئيس التنفيذي للمجموعة، و”أندريه الصايغ”، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمجموعات والخدمات المصرفية الاستثمارية بالإنابة.

وسيضم فريق الإدارة العليا كلاً من:

– هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة

– عارف شيخ، رئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة

– كريم قروي، رئيس الشركات التابعة، والاستراتيجية للمجموعة

– جيمس بورديت، رئيس الشؤون المالية للمجموعة

– خلف الظاهري، رئيس العمليات للمجموعة

– شيريش بايد، رئيس الائتمان للمحموعة

– أبهيجيت شودري، رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

– بي كيه ميدابا، رئيس إدارة شؤون الموظفين للمجموعة

– مالكوم ووكر، رئيس التدقيق للمجموعة

– ذوالفقار علي سليمان، رئيس الاندماج للمجموعة.

التوجه الاستراتيجي:

وقد حدد مجلس إدارة البنك في بيان رسمي صدر عنه، وتلقت “أرقام” نسخة منه، التوجهات الاستراتيجية للبنك وأولوياته الرئيسية للمرحلة القادمة، ودعا الإدارة العليا للعمل بموجبها وبما يتماشى مع طموحات أبوظبي ودولة الإمارات ورؤيتها التنموية.

وستتمحور استراتيجية البنك الجديد على بناء مكانته، وقيادة القطاع المصرفي في مجالات الخدمات الرقمية، والتجارب المصرفية المصممة والريادة في مجال توفير الاستشارات المتعلقة بإدارة الثروات في المنطقة، وتلبية حاجة قطاع الشركات.

وسيعمل البنك الجديد على تطوير أعماله الدولية بما يتيح لعملائه القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، بدعم من شبكة فروعه المنتشرة في 19 دولة.